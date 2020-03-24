ОБНОВЛЕННАЯ КАРТА И ГРАФИКИ | Смотрите, сколько зараженных коронавирусом в Эстонии и других странах

Новый китайский коронавирус теперь хозяйничает в большинстве стран, в том числе число зараженных быстро растет в Эстонии. Смотрите на ежедневно обновляемой карте, где и сколько зараженных.
Рост числа зараженных в Эстонии по данным Департамента здоровья.
Число зараженных, смертей, новых зараженных по сравнению с предыдущим днем, выздоровевших. Первый график — рост числа заболевших, второй — рост числа смертей.
Немного статистики (по состоянию на 00:05 24 марта):
- вчера число выздоровевших от коронавируса перевалило за 100 000;
- более 10 000 зараженных сейчас в семи странах: Китае, Италии, Испании, Германии, Иране, США и Франции;
- более 1000 зараженных выявлено уже в 26 странах;
- в Эстонии 352 зараженных, в Латвии 180, Литве 160, Финляндии 700, России 438;
- зараженные выявлены в 195 странах и территориях, из них в 14 только по одному человеку. Вдобавок лайнер Diamond Princess, на борту которого заразились коронавирусом 712 человек, из которых 8 умерли и 567 выздоровели.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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