ОБНОВЛЕННАЯ КАРТА И ГРАФИКИ | Смотрите, как распространяется коронавирус в Эстонии и мире!

Рост числа зараженных по данным Департамента здоровья



Заболеваемость и смертность по всему миру (данные ВОЗ)

Первый график - рост числа заболевших. Второй - число летальных исходов.

Немного статистики:

- более 1000 больных сейчас зарегистрировано в 16 странах;

- в Эстонии 258 больных, в Латвии 71, Литве 33, Финляндии 359, России 147;

- Больные выявлены в 171 стране и территории, в 17 из них пока только по одному заразившемуся. Плюс лайнер Diamond Princess, на борту которого 712 больных, из которых 7 скончались.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!