Новый китайский коронавирус стремительными темпами захватывает Эстонию. Смотрите на ежедневно обновляемой интерактивной карте в какой стране и сколько на данный момент больных.
18.03.2020, 21:59
ОБНОВЛЕННАЯ КАРТА И ГРАФИКИ | Смотрите, как распространяется коронавирус в Эстонии и мире!
Рост числа зараженных по данным Департамента здоровья
Заболеваемость и смертность по всему миру (данные ВОЗ)
Первый график - рост числа заболевших. Второй - число летальных исходов.
Немного статистики:
- более 1000 больных сейчас зарегистрировано в 16 странах;
- в Эстонии 258 больных, в Латвии 71, Литве 33, Финляндии 359, России 147;
- Больные выявлены в 171 стране и территории, в 17 из них пока только по одному заразившемуся. Плюс лайнер Diamond Princess, на борту которого 712 больных, из которых 7 скончались.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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