Обновление карт Google сделает поездки по Эстонии более удобными

Последнее обновление Google Maps позволяет быстрее указывать на карте дороги, где движение замедлено по сравнению с обычным, а также выбирать для водителей, если им это подходит, альтернативный маршрут, и более точно прогнозировать время прибытия.

”Если дорога заблокирована или движение замедлено по какой-либо другой причине, Google Maps потребуется некоторое время, чтобы обработать эти данные, и соответствующая информация будет выведена несколько позже обычного. И к тому моменту, когда приложение изменит зеленый цвет дороги на оранжевый или красный, доверчивый водитель может оказаться уже в самом сердце пробки”, — пояснила директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, отметив, что обновление позволит избежать подобных ситуаций.

”Поскольку многие участники движения пользуются именно картографическим приложением Google, поток информации, получаемой от пользователей, очень большой, благодаря чему навигация для всех становится более удобной, а движение — более быстрым и безопасным”, — призвала Селиов пользователей приложения отмечать всё важное, что происходит на дорогах.

Это обновление Google принимает на себя функции, известные пользователям по навигационному приложению Waze, которое Google купил шесть лет назад почти за миллиард долларов. Приложением Waze пользуются более 90 миллионов водителей по всему миру. Сейчас нет информации, что Google планирует объединить Google Maps и Waze, или закрыть последнее.