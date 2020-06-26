Обновлен список стран ЕС, приезжающих откуда в Эстонии ждет карантин

Отправиться на самоизоляцию с понедельника, 29 июня должны прибывающие в нашу страну из Швеции, Португалии, Великобритании, Румынии, Болгарии и Люксембурга. Из списка исключена Польша и внесен Люксембург

Без обязательного карантина в Эстонию могу въезжать люди из Австрии, Бельгии, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Франции, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии, Венгрии, Испании и Мальты. Теперь в список внесена и Польша и исключен Люксембург. Действует также условие, что лица должы находиться в этих странах до поездки в Эстонию в течение 14 дней.

Прибывающие из остальных стран мира должны отправляться на самоизоляцию.

Обязанность оставаться в карантине зависит от того, превышает ли в стране, откуда прибывают, количество заболевших на 100 000 населения 15 человек. Это означает, что в течение последних двух недель количество заражений на 100 000 должно быть 15 или меньше. Те, кто прибывают в Эстонию из страны, где эта цифра больше, должны при прибытии в Эстонию на две недели остаться в карантине.

Министерство иностранных дел публикует каждую пятницу на страницах www.kriis.ee и www.vm.ee новый список стран с соответствующей статистикой.

Полезно также следить за информацией на страницах Reisi Targalt https://reisitargalt.vm.ee/, где постоянно дополняется важная информация для путешественников.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!