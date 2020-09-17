Обманувшие государство 10 человек лишатся гражданства Эстонии
В четверг, 17 сентября, правительство решило лишить эстонского гражданства десятерых человек, которые получили гражданство по натурализации обманным путем, пишет rus.err.ee.
В четверг, 17 сентября, правительство решило лишить эстонского гражданства десятерых человек, которые получили гражданство по натурализации обманным путем, пишет rus.err.ee.
В ходе проведенной проверки Департаментом полиции и погранохраны проверки выяснилось, что ни один из этих десятерых новых граждан не сдал самостоятельно экзамен на знание эстонского языка — обман был совершен ими умышленно.
Как отметили в департаменте, все эти случаи, произошедшие в период с 2013 по 2015 год, связаны с действиями преступной группировки, которая в числе прочего помогала своим клиентам незаконным образом получать эстонское гражданство.
"Рано или поздно мы выявляем людей, обманувших государство и получивших нечестным путем гражданство Эстонии. Им придется ответить за свои поступки, — сказал министр внутренних дел Март Хельме. — К тому же, мы даем всем им возможность в течение разумного времени сдать требуемые экзамены честным образом. При необходимости мы продлеваем этот срок. Но если человек за определенный период не сдает экзамены, то МВД делает правительству предложение о лишении гражданства".
В отношении еще нескольких обманувших государство людей расследование и сбор доказательств продолжаются. Те 10 человек, которых лишат гражданства, смогут ходатайствовать о срочном виде на жительство.
До этого гражданства Эстонии решением правительства лишали лишь одного человека. Это произошло в 2016 году.
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