Обитатели Таллиннского зоопарка активно проводят весенние каникулы вдали от посетителей

Отсутствие посетителей еще не оказало сильного влияния на жизнь животных — они чувствуют себя хорошо, обычная жизнь продолжается и в период весенних каникул. Некоторые лесные обитатели, такие как, например, белки, косули, лисы, которых обычно непросто заметить, набираются храбрости и показываются в опустевшем зоопарке чуть чаще.

Начавшаяся более спокойная жизнь, точно так же, как и для человека, значит для животных пониженный уровень стресса; теперь у обитателей зоопарка появилось больше времени для занятий собственными делами.

”Животные наслаждаются уединением, уменьшением количества посетителей и возможностью самим выбирать, будут они общаться или нет”, — сказала заместитель руководителя отдела природного образования Инари Лейман.

На этой и предыдущий неделях в зоопарке не родилось новых детенышей, но многие птицы, в том числе орлы, журавли и фазаны, уже высиживают яйца и терпеливо ждут, когда вылупятся птенцы. Раньше всех этой весной в зоопарке родился теленок у милу по кличке Бланка, а чуть позже и у берберской полосатой мыши родились три мышонка, которые нуждаются в любви и заботе. В середине марта увидели дневной свет птенцы бородатого орла.

Также здесь произошла и необычная история любви — сердце селезня огари покорила небольшая самка лебедя. Красноносый селезень повсюду следует за дамой сердца и отгоняет конкурентов, в том числе и в несколько раз более крупного чем он сам самца лебедя-кликуна.

Поскольку у животных зоопарка сейчас брачный период, они еще не замечают отсутствия посетителей. Кроме того, не наступил еще и летний высокий сезон, а учитывая плохие погодные условия, обитатели зоопарка и не ждут наплыва гостей.

”Пока еще животные слишком погружены в весенние хлопоты, но в какой-то момент им для разнообразия дневной рутины может очень понадобиться получаемый от посетителей положительный стресс, — отметила Инари Лейман. — Надеемся, что гости скоро смогут вновь увидеть своих любимцев”.

Таллиннский зоопарк еженедельно делает обзор наиболее интересных событий из жизни животных — с историями можно ознакомиться как на домашней страничке зоопарка, так и на их странице в социальной сети Фейсбук.