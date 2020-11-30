Обеспокоенная ситуацией в Ида-Вирумаа Катри Райк предложила ввести в регионе кризисное управление

"Сегодня от имени парламентского объединения в поддержку Ида-Вирумаа я отправила письмо руководителю Департамента здоровья Юллару Ланно, в котором высказала свою обеспокоенность в связи с очень серьезной ситуацией на Северо-Востоке страны. В копию я поставила премьер-министра Юри Ратаса и министра социальных дел Танеля Кийка.

Кумулятивная заболеваемость COVID 19 в Нарве сегодня составила уже 801 на 100 000 человек, в Силламяэ — еще выше. Опасная ситуация и в Кохтла-Ярве. В торговых центрах каждый пятый посетитель, и в первую очередь мужчины, без масок. Люди далеко не всегда понимают масштаб проблемы.

Государство знает о тяжелой ситуации в Нарве и Ида-Вируской центральной больнице, о том, что коронавирус уже распространяется и в стенах самой больницы. И крайне важно найти возможность поддержать работу больницы, направить нужных специалистов в Ида-Вирумаа и, при необходимости, доставлять больных в другие регионы Эстонии. Жители Нарвы очень обеспокоены, поскольку вынуждены дожидаться скорую помощь по несколько часов.

Я предложила ввести в Нарве и других местных самоуправлениях Ида-Вирумаа кризисное управление из Департамента здоровья или Спасательного департамента, как это было сделано весной на Сааремаа. Сейчас заметен недостаток координации. Кризисная команда должна располагать полной информацией, составлять анализы рисков и планы действий. В координировании нуждаются вопросы, связанные с медициной, оказанием жизненно важных услуг, социальным обеспечением, внутренней безопасностью и муниципалитетами".

Сегодня от имени парламентского объединения в поддержку Ида-Вирумаа я отправила письмо руководителю Департамента... Опубликовано Катри Райк Понедельник, 30 ноября 2020 г.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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