Обеспокоенная ситуацией в Ида-Вирумаа Катри Райк предложила ввести в регионе кризисное управление

"Сегодня от имени парламентского объединения в поддержку Ида-Вирумаа я отправила письмо руководителю Департамента здоровья Юллару Ланно, в котором высказала свою обеспокоенность в связи с очень серьезной ситуацией на Северо-Востоке страны. В копию я поставила премьер-министра Юри Ратаса и министра социальных дел Танеля Кийка.
Кумулятивная заболеваемость COVID 19 в Нарве сегодня составила уже 801 на 100 000 человек, в Силламяэ — еще выше. Опасная ситуация и в Кохтла-Ярве. В торговых центрах каждый пятый посетитель, и в первую очередь мужчины, без масок. Люди далеко не всегда понимают масштаб проблемы.
Государство знает о тяжелой ситуации в Нарве и Ида-Вируской центральной больнице, о том, что коронавирус уже распространяется и в стенах самой больницы. И крайне важно найти возможность поддержать работу больницы, направить нужных специалистов в Ида-Вирумаа и, при необходимости, доставлять больных в другие регионы Эстонии. Жители Нарвы очень обеспокоены, поскольку вынуждены дожидаться скорую помощь по несколько часов.
Я предложила ввести в Нарве и других местных самоуправлениях Ида-Вирумаа кризисное управление из Департамента здоровья или Спасательного департамента, как это было сделано весной на Сааремаа. Сейчас заметен недостаток координации. Кризисная команда должна располагать полной информацией, составлять анализы рисков и планы действий. В координировании нуждаются вопросы, связанные с медициной, оказанием жизненно важных услуг, социальным обеспечением, внутренней безопасностью и муниципалитетами".
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Бой Тайсона и Джонса закончился неожиданным результатом
Планам не суждено сбыться: Слуцкая очутилась в руках врачей
Реакция Хабиба на смерть Марадоны
Леоненко: «Некоторые игроки «Шахтера» не соответствуют уровню»