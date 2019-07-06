Обещанная киношниками компенсация: крупнейшему району столицы предлагают программу ”Кинолето Ласнамяэ”(1)
Город Таллинн в сотрудничестве с Funfair Films Limited и Osaühing Allfilm предложит горожанам программу ”Кинолето Ласнамяэ”. Как ранее сообщалось, кинематографисты обещали жителям крупнейшего района столицы компенсацию за неудобства, связанные со съемками фильма "Tenet".
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