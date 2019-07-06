Обещанная киношниками компенсация: крупнейшему району столицы предлагают программу ”Кинолето Ласнамяэ”

Программа включает в себя четыре новых и особых мероприятия:

9 июля в 18:30 — „Пересечение Яаном Роозе Лаагна теэ по натянутой стропе” — щекочущее нервы зрелище в Ласнамяэ на Лаагна теэ;

15 июля в 18.00 — „Большой концерт музыки из кинофильмов” на Певческом поле — эстонская, русская и зарубежная музыка из кинофильмов в исполнении лучших эстонских музыкальных исполнителей;

18 июля в 15.00 — „Фестиваль в парке Кивила” — фестиваль в парке Кивила, который соединит в себе спорт, искусство, музыку, захватывающие аттракционы, уличную еду и напитки;

20 июля в 12.00 — „Семейный день в парке Паэ” — семейное мероприятие с мастер-классами, аттракционами, детскими представлениями и концертом Уку Сувисте.