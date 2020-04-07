Обещали работу и просили не уезжать, а теперь на двоих 10 евро. Как живут украинцы в Эстонии в условиях коронакризиса

Украинцы Александр Паньков и Арсен в прошлом году рассказали RusDelfi о жизни в Эстонии. Обе истории вызвали большой резонанс (их можно увидеть по ссылкам ниже). На этот раз граждане Украины рассказали о том, как изменилась их жизнь и как сказался на их быту коронакризис.
Украинец Александр Паньков проработал в Эстонии в строительной сфере в общей сложности два года. В августе 2019 года по семейным обстоятельствам вернулся на родину. Планировал вернуться в Эстонию на заработки.
”Но жизнь вносит коррективы. В итоге, карантин”, — говорит Александр, добавляя, что как только границы откроются, вновь приедет в Эстонию.
Александр держит связь с некоторыми земляками, которые остались в Эстонии после закрытия границ. У всех из них работа есть. К тому же, по словам Александра, предложения о работе от эстонских работодателей поступают и в нынешней кризисной ситуации. В том числе, от эстонских компаний на сезонную работу в Финляндии на апрель и дальше по срокам. ”Но и мошенников стало больше”, — отмечает он. За время прибывания на родине Александр прошел курсы повышения квалификации по вождению и получил водительские права CE категории.
Арсен из Харькова, который здесь открыл строительную фирму, говорит, что заказы поступают и по сей день. В фирме Арсена работают как местные жители, так и его земляки.
Украинский предприниматель уверен, что работа в сфере строительства не исчезнет, если только правительство своим указом не введет полный запрет на выход из дома. ”Это для меня самый страшный сон”, — признается Арсен.
После того, как границы между странами закрылись, чтобы предотвратить распространение коронавируса, украинская сторона с Арсеном не связывалась, чтобы помочь вернуться или дать консультацию. Впрочем, и от эстонской стороны не поступало каких-либо указаний.
”Украина создала какую-то электронную систему, чтобы помочь своим гражданам вернуться на родину. Для этого в интернете надо заполнить какой-то бланк. Если честно, то я даже не смотрел”, — поясняет Арсен и при этом отмечает, что возвращаться не хочет, даже если границы будут закрыты на несколько лет.
На что здесь жить, если работы не будет совсем, Арсен сейчас не задумывается. ”Все другие же здесь на что-то будут жить. Чем я хуже?” — задается он вопросом, но не исключает, что у него будет меньше прав, чем у местных граждан.
”Я же в Эстонии не из-за того, что здесь жизнь намного круче. Просто мне здесь нравится. Я готов со всеми местными переживать все сложности. У меня лично пока все без изменений в плане работы. Но вот много земляков осталось без работы. Вчера встречался с двумя ребятами. Они говорят, что когда была возможность уехать, то местный работодатель убеждал, что он порядочный, что работа будет и вообще все будет хорошо! Наобещал с три короба. А потом сообщил: ребята, извините, работы нет. И это не единичный случай”, — рассказывает Арсен.
По словам Арсена, этих двоих его земляков работодатель выселил из квартиры. Им пришлось снять доступное жилье. После оплаты за проживание на несколько дней вперед у них на двоих осталось 10 евро. Что делать дальше, они не знают. Домой вернуться не могут. Сейчас ищут работу. Если не удасться найти, то будут регистрироваться в специальной системе ”Друг”, которая была создана Украиной, чтобы помочь своим гражданам в возращении на родину в условиях, когда перекрыты границы и отменены авиарейсы.
До того, как границы закрылись, полиция часто сообщала о высылке из страны граждан Украины. Арсен считает, что столь радикальные меры оправданы. ”Если высылали за нарушения, то все правильно. Я знаю, что были случаи, когда на выходных земляки где-то бухали, что-то чудили. Потом их высылали. За дело же! Правильно, высылать и закрывать въезд в страну лет на пять. Потом будут думать своей башкой о последствиях”, — выражает солидарность с правоохранительными органами Эстонии Арсен.
При этом бизнесмен уверен, что и по отношению к местным нарушителям надо применять более жестокое наказание. Например, за вождение в нетрезвом виде.
В июле прошлого года Арсен рассказал Delfi, что оказался участником потасовки, когда двое местных его избили. ”Ну что, был суд. Один из них получил 2 года, 7 месяцев и 23 дня тюремного заключения. Более 4000 евро ему впаяли штраф. Но это с учетом того, что он и раньше попадал в поле зрения полиции”, — рассказывает Арсен. По его словам, на судебное разбирательство ушло 1,5 года.
Украинский бизнесмен признает, что его фирма в Эстонии сейчас испытывает некоторые сложности из-за того, что местный предприниматель его обманул и не выплатил несколько тысяч евро. ”В суд подать — это 300 евро. Плюс сколько будет длиться разбирательство — неизвестно, явно тоже долго. Можно сказать, что я сейчас работаю в ноль. Пытаюсь закрыть все обязательства, в том числе перед налоговой”, — рассказывает Арсен о трудностях, которые приходится преодолевать. Тем не менее, он уверен, что в скором времени все разрешится.
”Все относятся с пониманием. Потихоньку закрываю долги”, — говорит украинец.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
Мужчина обнаружил у себя коронавирус благодаря томатной пасте
В массовой аварии в Уфе пострадали 4 человека
Жизнь после пандемии - врач скорой о том, что происходит
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США