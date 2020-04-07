07.04.2020, 00:00

Обещали работу и просили не уезжать, а теперь на двоих 10 евро. Как живут украинцы в Эстонии в условиях коронакризиса

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Роман Старапопов
EST
Обещали работу и просили не уезжать, а теперь на двоих 10 евро. Как живут украинцы в Эстонии в условиях коронакризиса
Foto: ZUMAPRESS.com, Gustavo Valiente

Украинцы Александр Паньков и Арсен в прошлом году рассказали RusDelfi о жизни в Эстонии. Обе истории вызвали большой резонанс (их можно увидеть по ссылкам ниже). На этот раз граждане Украины рассказали о том, как изменилась их жизнь и как сказался на их быту коронакризис.

Украинец Александр Паньков проработал в Эстонии в строительной сфере в общей сложности два года. В августе 2019 года по семейным обстоятельствам вернулся на родину. Планировал вернуться в Эстонию на заработки.

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”Но жизнь вносит коррективы. В итоге, карантин”, — говорит Александр, добавляя, что как только границы откроются, вновь приедет в Эстонию.

Александр Паньков Foto: Ilmar Saabas

Александр держит связь с некоторыми земляками, которые остались в Эстонии после закрытия границ. У всех из них работа есть. К тому же, по словам Александра, предложения о работе от эстонских работодателей поступают и в нынешней кризисной ситуации. В том числе, от эстонских компаний на сезонную работу в Финляндии на апрель и дальше по срокам. ”Но и мошенников стало больше”, — отмечает он. За время прибывания на родине Александр прошел курсы повышения квалификации по вождению и получил водительские права CE категории.

Арсен из Харькова, который здесь открыл строительную фирму, говорит, что заказы поступают и по сей день. В фирме Арсена работают как местные жители, так и его земляки.

Украинский предприниматель уверен, что работа в сфере строительства не исчезнет, если только правительство своим указом не введет полный запрет на выход из дома. ”Это для меня самый страшный сон”, — признается Арсен.

После того, как границы между странами закрылись, чтобы предотвратить распространение коронавируса, украинская сторона с Арсеном не связывалась, чтобы помочь вернуться или дать консультацию. Впрочем, и от эстонской стороны не поступало каких-либо указаний.

”Украина создала какую-то электронную систему, чтобы помочь своим гражданам вернуться на родину. Для этого в интернете надо заполнить какой-то бланк. Если честно, то я даже не смотрел”, — поясняет Арсен и при этом отмечает, что возвращаться не хочет, даже если границы будут закрыты на несколько лет.

Арсен Foto: Madis Veltman

На что здесь жить, если работы не будет совсем, Арсен сейчас не задумывается. ”Все другие же здесь на что-то будут жить. Чем я хуже?” — задается он вопросом, но не исключает, что у него будет меньше прав, чем у местных граждан.

”Я же в Эстонии не из-за того, что здесь жизнь намного круче. Просто мне здесь нравится. Я готов со всеми местными переживать все сложности. У меня лично пока все без изменений в плане работы. Но вот много земляков осталось без работы. Вчера встречался с двумя ребятами. Они говорят, что когда была возможность уехать, то местный работодатель убеждал, что он порядочный, что работа будет и вообще все будет хорошо! Наобещал с три короба. А потом сообщил: ребята, извините, работы нет. И это не единичный случай”, — рассказывает Арсен.

По словам Арсена, этих двоих его земляков работодатель выселил из квартиры. Им пришлось снять доступное жилье. После оплаты за проживание на несколько дней вперед у них на двоих осталось 10 евро. Что делать дальше, они не знают. Домой вернуться не могут. Сейчас ищут работу. Если не удасться найти, то будут регистрироваться в специальной системе ”Друг”, которая была создана Украиной, чтобы помочь своим гражданам в возращении на родину в условиях, когда перекрыты границы и отменены авиарейсы.

До того, как границы закрылись, полиция часто сообщала о высылке из страны граждан Украины. Арсен считает, что столь радикальные меры оправданы. ”Если высылали за нарушения, то все правильно. Я знаю, что были случаи, когда на выходных земляки где-то бухали, что-то чудили. Потом их высылали. За дело же! Правильно, высылать и закрывать въезд в страну лет на пять. Потом будут думать своей башкой о последствиях”, — выражает солидарность с правоохранительными органами Эстонии Арсен.

При этом бизнесмен уверен, что и по отношению к местным нарушителям надо применять более жестокое наказание. Например, за вождение в нетрезвом виде.

В июле прошлого года Арсен рассказал Delfi, что оказался участником потасовки, когда двое местных его избили. ”Ну что, был суд. Один из них получил 2 года, 7 месяцев и 23 дня тюремного заключения. Более 4000 евро ему впаяли штраф. Но это с учетом того, что он и раньше попадал в поле зрения полиции”, — рассказывает Арсен. По его словам, на судебное разбирательство ушло 1,5 года.

Украинский бизнесмен признает, что его фирма в Эстонии сейчас испытывает некоторые сложности из-за того, что местный предприниматель его обманул и не выплатил несколько тысяч евро. ”В суд подать — это 300 евро. Плюс сколько будет длиться разбирательство — неизвестно, явно тоже долго. Можно сказать, что я сейчас работаю в ноль. Пытаюсь закрыть все обязательства, в том числе перед налоговой”, — рассказывает Арсен о трудностях, которые приходится преодолевать. Тем не менее, он уверен, что в скором времени все разрешится.

”Все относятся с пониманием. Потихоньку закрываю долги”, — говорит украинец.

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