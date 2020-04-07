Обещали работу и просили не уезжать, а теперь на двоих 10 евро. Как живут украинцы в Эстонии в условиях коронакризиса

Украинец Александр Паньков проработал в Эстонии в строительной сфере в общей сложности два года. В августе 2019 года по семейным обстоятельствам вернулся на родину. Планировал вернуться в Эстонию на заработки.

”Но жизнь вносит коррективы. В итоге, карантин”, — говорит Александр, добавляя, что как только границы откроются, вновь приедет в Эстонию.

Александр держит связь с некоторыми земляками, которые остались в Эстонии после закрытия границ. У всех из них работа есть. К тому же, по словам Александра, предложения о работе от эстонских работодателей поступают и в нынешней кризисной ситуации. В том числе, от эстонских компаний на сезонную работу в Финляндии на апрель и дальше по срокам. ”Но и мошенников стало больше”, — отмечает он. За время прибывания на родине Александр прошел курсы повышения квалификации по вождению и получил водительские права CE категории.

Арсен из Харькова, который здесь открыл строительную фирму, говорит, что заказы поступают и по сей день. В фирме Арсена работают как местные жители, так и его земляки.

Украинский предприниматель уверен, что работа в сфере строительства не исчезнет, если только правительство своим указом не введет полный запрет на выход из дома. ”Это для меня самый страшный сон”, — признается Арсен.

После того, как границы между странами закрылись, чтобы предотвратить распространение коронавируса, украинская сторона с Арсеном не связывалась, чтобы помочь вернуться или дать консультацию. Впрочем, и от эстонской стороны не поступало каких-либо указаний.

”Украина создала какую-то электронную систему, чтобы помочь своим гражданам вернуться на родину. Для этого в интернете надо заполнить какой-то бланк. Если честно, то я даже не смотрел”, — поясняет Арсен и при этом отмечает, что возвращаться не хочет, даже если границы будут закрыты на несколько лет.