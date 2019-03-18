Объединения национальных меньшинств ждет поддержка на проведение культурных мероприятий

Фонд интеграции уже с 1998 года поддерживает деятельность обществ культуры национальных меньшинств посредством проведения различных конкурсов. В рамках открытого конкурса о получении поддержки может ходатайствовать зарегистрированное в Эстонии некоммерческое объединение, уставная деятельность которого связана с сохранением и развитием культуры национальных меньшинств. Цели, в которых поддержка может использоваться: традиции, связанные с культурным наследием национальных меньшинств, оставались жизнеспособными; культура национальных меньшинств была представлена эстонской общественности; обществами культуры национальных меньшинств проводились традиционные фестивали и прочие мероприятия; издавались справочные материалы, знакомящие с культурным наследием национальных меньшинств; была(-и) создана(-ы) сеть(-и) сотрудничества, объединяющие общества культуры национальных меньшинств и общества эстонской культуры; в деятельность обществ культуры национальных меньшинств была вовлечена молодежь.

Бюджет открытого конкурса составляет 75 500 евро. Максимальная сумма пособия, выделяемого на ходатайство, составляет 6000 евро. Срок подачи ходатайств — 2 апреля 2019 года 23:59. Ходатайства принимаются через информационную систему ведения производства по пособиям Министерства культуры, размещенную по адресу https://toetused.kul.ee/et/login.

В прошлом году на подобный конкурс поступило 82 ходатайства и 16 из них получили поддержку. Среди проектов, отобранных в прошлом году, был ряд уже ставших известными фестивалей, таких как ”Многокультурный Пярну”, XV фестиваль культуры национальных меньшинств ”Творческий котел национальных культур” в Йыхви, весенний фестиваль народов Востока ”Новруз Байрам” в Таллинне, международный фестиваль украинской культуры для детей и юношества ”Квиты Украины”, а также международный фестиваль духовной музыки в Муствеэ. Кроме фестивалей, пособия получили также многогранная культурная программа Объединения народов Эстонии ”Этноярмарка”, выставка и образовательная программа ”Кто мы? Портреты жителей Эстонии” целевого учреждения Эстонский музей под открытым небом, а также программа организации дней культуры в честь 100-летней годовщины провозглашения независимости Латвии, подготовленная НКО ”Общество национальной культуры Латвии в Эстонии”.