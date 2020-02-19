Об этом общественности не говорили: отбывающий срок за двойное убийство в Poseidon напал в тюрьме на криминального авторитета Вячеслава Гулевича

На следующий день на допросе Гулевич заявил, что ни на какие вопросы отвечать не намерен. Более того, он и вовсе отказался подписывать протокол допроса.
Государственный прокурор предъявил Круузимяги обвинение в нанесении телесных повреждений. Поскольку нападение было зафиксировано камерой наблюдения, то подкрепить обвинение доказательствами труда не составило. ”Данное нападение было насильственным. Это были не просто толчки, а конкретны удары, в том числе руками, ногами и кулаками”, — отметила в суде прокурор Элелийз Раттам.
Гулевич прибыл в суд в сопровождении конвоя и не пожелал ничего комментировать. ”Меня это не интересует”, — заявил он.
”Хочу сказать, что не признаю себя потерпевшим. У меня нет никаких претензий ни к тюрьме, ни к прокуратуре. У меня ни к кому нет претензий”, — добавил он.
Круузимяги в своем последнем слове отметил, что поскольку потерпевшего по сути нет, то и абсурдно требовать наказания. ”Я себя виновным не признаю и прошу оправдать”, — сказал он.
В итоге судья Мартин Туулик наказал Круузимягги шестью месяцами заключения. Срок ввиду укороченного производства был сокращен до четырех месяцев. Новое наказание было приплюсовано к уже имеющимся 18 годам заключения за двойное убийство в клубе Poseidon.
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