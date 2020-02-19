Об этом общественности не говорили: отбывающий срок за двойное убийство в Poseidon напал в тюрьме на криминального авторитета Вячеслава Гулевича

Хотя приговор Гулевичу еще не вынесен, сейчас он заключен под стражу и находится в тюрьме.

После окончания ”свиданки” охранник открыл дверь бокса, в котором она проходила, и Гулевич вышел в коридор.

В это же время встреча с посетителями закончилась у еще четырех заключенных. Охранник ”захватил” и их, и все шестеро направились в сторону камер.

Сначала все было спокойно. Впереди шли двое заключенных, далее — охранник. Позади него — остальные трое, среди которых был сам Гулевич и Эрик Круузимяги, отбывающий наказание за двойное убийство в ночном клубе Poseidon (среди убитых был член Кемеровской ОПГ).



Охранник дошел до двери коридора, открыл ее и зашел в следующее помещение. Трое заключенных последовало за ним. В этот момент оставшийся в коридоре Круузимяги неожиданно развернулся и напал на Гулевича, который шел позади него. Тот потерял равновесие и упал. Завязалась драка, которая продолжалась около 25 секунд, и закончилась, когда охранник вытащил телескопическую дубинку. На полу и стенах остались следы крови. У Гулевича было разбито лицо, хотя и несильно.