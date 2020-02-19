19.02.2020, 09:56

Об этом общественности не говорили: отбывающий срок за двойное убийство в Poseidon напал в тюрьме на криминального авторитета Вячеслава Гулевича

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Тармо Вахтер
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Об этом общественности не говорили: отбывающий срок за двойное убийство в Poseidon напал в тюрьме на криминального авторитета Вячеслава Гулевича
RÜNNATU JA RÜNDAJA: Vjatšeslav ­Gulevitš ja Erik Kruusimägi.Vallo Kruuser

14 июня прошлого года, в первой половине дня, лидер Кемеровской ОПГ Вячеслав Гулевич встретился в Таллиннской тюрьме с людьми, которые пришли его проведать, пишет Eesti Ekspress.

Хотя приговор Гулевичу еще не вынесен, сейчас он заключен под стражу и находится в тюрьме.

После окончания ”свиданки” охранник открыл дверь бокса, в котором она проходила, и Гулевич вышел в коридор.

В это же время встреча с посетителями закончилась у еще четырех заключенных. Охранник ”захватил” и их, и все шестеро направились в сторону камер.

Сначала все было спокойно. Впереди шли двое заключенных, далее — охранник. Позади него — остальные трое, среди которых был сам Гулевич и Эрик Круузимяги, отбывающий наказание за двойное убийство в ночном клубе Poseidon (среди убитых был член Кемеровской ОПГ).

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Охранник дошел до двери коридора, открыл ее и зашел в следующее помещение. Трое заключенных последовало за ним. В этот момент оставшийся в коридоре Круузимяги неожиданно развернулся и напал на Гулевича, который шел позади него. Тот потерял равновесие и упал. Завязалась драка, которая продолжалась около 25 секунд, и закончилась, когда охранник вытащил телескопическую дубинку. На полу и стенах остались следы крови. У Гулевича было разбито лицо, хотя и несильно.

На следующий день на допросе Гулевич заявил, что ни на какие вопросы отвечать не намерен. Более того, он и вовсе отказался подписывать протокол допроса.

Государственный прокурор предъявил Круузимяги обвинение в нанесении телесных повреждений. Поскольку нападение было зафиксировано камерой наблюдения, то подкрепить обвинение доказательствами труда не составило. ”Данное нападение было насильственным. Это были не просто толчки, а конкретны удары, в том числе руками, ногами и кулаками”, — отметила в суде прокурор Элелийз Раттам.

Гулевич прибыл в суд в сопровождении конвоя и не пожелал ничего комментировать. ”Меня это не интересует”, — заявил он.

”Хочу сказать, что не признаю себя потерпевшим. У меня нет никаких претензий ни к тюрьме, ни к прокуратуре. У меня ни к кому нет претензий”, — добавил он.

Круузимяги в своем последнем слове отметил, что поскольку потерпевшего по сути нет, то и абсурдно требовать наказания. ”Я себя виновным не признаю и прошу оправдать”, — сказал он.

В итоге судья Мартин Туулик наказал Круузимягги шестью месяцами заключения. Срок ввиду укороченного производства был сокращен до четырех месяцев. Новое наказание было приплюсовано к уже имеющимся 18 годам заключения за двойное убийство в клубе Poseidon.

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