О строительстве улицы Рейди написана книга

”Вяйно Раянгу в своей книге делает основательный обзор процесса проектирования и строительства улицы Рейди, а также дебатов, которые этому предшествовали. Поскольку автор сам является жителем Кесклинна, то он мог наблюдать за всем процессом изнутри. Его также интересует история этого места, и поэтому в книге он описывает историческое развитие территории, а также то, как она получила современный облик”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Текст книги о строительстве улицы Рейди сопровождается множеством фотографий. Книга была напечатана в середине января. Ее презентация состоится 30 января в 17:30 в кафе Kreem, расположенном рядом с улицей Рейди.

”Идея написания книги появилась у меня в 2016 году, когда планировалось построить улицу Рейди к 100-летию Эстонской Республики. Строительство, как известно, было начато позже и не было завершено к юбилею. Однако финальным аккордом юбилейных празднований будет 100-летняя годовщина Тартуского мира, которую отметят 2 февраля 2020 года, и именно к этой дате была напечатана книга”, — сказал Вяйно Раянгу.

Автор имеет докторскую степень по экономике. Он написал несколько книг, затрагивающих историю и развитие района порта и променада. Он также написал множество статей в районной газете ”Вести Кесклинна”, посвященных этой теме.