О ”сексистском замечании” Марта Хельме в адрес президента ЭР написали ведущие британские и американские издания

AP использует выражение "emotionally heated woman”.

”Март Хельме сделал это сексистское замечание на пресс-конференции, где он также обвинил местные новостные издания в двойных стандартах при освещении обвинений в ненадлежащем обращении со стороны бывшего министра своей праворадикальной партии”, — сообщает агентство.

”Хельме и его сын, новоиспеченный министр финансов Мартин Хельме, и ранее обвиняли прессу в предвзятом отношении к своей партии, — пишет AP. — Партия выступала за аннулирование закона об однополых гражданских союзах, требовала изменений в законе об абортах и оказывала сильное противостояние квотам на примем беженцев в ЕС”.

Также издание упоминает и показанный во время присяги обоими Хельме знак ”ОК”, который праворадикалы и сторонники теории превосходства белой расы наделили другим значением.