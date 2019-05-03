О ”сексистском замечании” Марта Хельме в адрес президента ЭР написали ведущие британские и американские издания

Международное новостное агентство Associated Press (AP) опубликовало новость о том, что новый министр внутренних дел Эстонии назвал президента страны ”эмоционально разгоряченной женщиной” за то, что она вышла из зала во время присяги министра, попавшего под подозрение в домашнем насилии. Новость получила распространение в известных изданиях по всему миру.
AP использует выражение "emotionally heated woman”.
”Март Хельме сделал это сексистское замечание на пресс-конференции, где он также обвинил местные новостные издания в двойных стандартах при освещении обвинений в ненадлежащем обращении со стороны бывшего министра своей праворадикальной партии”, — сообщает агентство.
”Хельме и его сын, новоиспеченный министр финансов Мартин Хельме, и ранее обвиняли прессу в предвзятом отношении к своей партии, — пишет AP. — Партия выступала за аннулирование закона об однополых гражданских союзах, требовала изменений в законе об абортах и оказывала сильное противостояние квотам на примем беженцев в ЕС”.
Также издание упоминает и показанный во время присяги обоими Хельме знак ”ОК”, который праворадикалы и сторонники теории превосходства белой расы наделили другим значением.