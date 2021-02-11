О педофильских наклонностях бывшего руководителя школы верховой езды Ихасте Марко Виллемсона говорили уже давно. К сожалению, не полиции, пишет Eesti Päevaleht.
О педофильских наклонностях экс-директора школы верховой езды было известно многим
Виллемсон работал тренером по верховой езде не одно десятилетие. Один из спортсменов рассказал полиции, что, насколько ему известно, уже во время работы на хуторе Пярна у Виллемсона были отношения с несовершеннолетней девочкой, после этого — с 14-летней. ”Все связанные с конным спортом люди в Южной Эстонии знали об отношениях Марко и девочки”, — сказал он.
Из переписки Виллемсона с девочками (13-летней Алийс и 13-летней Биргит) видно, как ловко он ими манипулирует, пытаясь возложить вину за отношениях на них. Существенная часть доказательств была получена именно из мессенджеров, где мужчина общался с жертвами. В одной из бесед он даже сам сказал, что его наклонности — не секрет для окружающих.
Тренер знал, что совершает противозаконные действия. В разговорах он неоднократно подчеркивал, что эти действия незаконны и что девочки не должны никому рассказывать (дело не ограничивалось только перепиской, имели место реальные действия сексуального характера).
На судебном заседании Виллемсон заявил, что девочки сами вели себя навязчиво и сексуально вызывающе. ”Я думал о том, чтобы это прекратить [растление детей], что они найдут себе мальчиков. Я боялся, что если я откажу им, то они разозлятся и в результате я окажусь там, где сейчас нахожусь. Я ждал пока появится хорошая возможность, появятся мальчики”.
Некоторые взрослые свидетели также пытались переложить вину на детей. Один из свидетелей сказал, что жертва не соблюдала дистанцию и искала внимания Виллемсона.
На удивление прокуратуры в конце расследования им поступило письмо, в котором 63 человека (бывшие ученики, родители учеников, ветеринар, друзья, знакомые, бывший начальник) выражали поддержку Виллемсону и говорили о нем только хорошее. Они подчеркивали, что благодаря Виллемсону конным спортом заинтересовалось более 1000 человек.
В ноябре Виллемсона в порядке договорного производства наказали тремя годами тюрьмы, но отсидеть от должен лишь до конца февраля. Остальные два с половиной года наказания — условные. Также он должен выполнять требования надзора и пройти социальную программу.
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