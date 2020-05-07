О чем нужно помнить, чтобы подарок ко Дню матери пришел вовремя?

”Поскольку День матери отмечается в воскресенье, заказывая подарок в интернет-магазине нужно обязательно ознакомиться со сроками комплектации товара и передачи его курьерам. После того как посылка попадает к нам, в большинстве случаев она доставляется по месту назначения на следующий день”, — пояснил руководитель по продажам и маркетингу DPD Янек Кивимурд.

”Это означает, что при заказе подарка к Дню матери в эстонском интернет-магазине это нужно сделать не позднее первой половины четверга. В случае, если магазин сможет укомплектовать товар и передать его нам в тот же вечер или утром пятницы, можно быть уверенным, что посылка достигнет адресата на выходных, — рассказал Кивимурд. — На выходных новые заказы курьеры больше не принимают, но имеющиеся посылки мы развозим и по субботам”.

Кивимурд подчеркнул, что курьеры DPD доставляют посылки на следующий рабочий день после получения их из интернет-магазина. Так что до оформления заказа важно узнать, каковы сроки комплектации самого магазина.

Если подарок к Дню матери отправлять через посылочный автомат, как убедиться, что посылку получат в нужное время, а не на день-два раньше, когда подарок уже может оказаться в посылочном автомате.

”Здесь можно воспользоваться такой хитростью: при оформлении посылки и введении телефонного номера получателя введите в систему собственный номер. Когда посылка будет доставлена, сообщение о прибытии и код выдачи будут посланы вам. Останется лишь переслать код маме в подходящий момент”, — пояснил руководитель по продажам и маркетингу DPD.

Многие, несомненно, хотят отправить через посылочный автомат мамам цветы, но в таком случае их нужно как следует упаковать, например — в закрытую картонную коробку. Все посылки, доставляемые компанией DPD, проходят обработку на линии сортировки и это нужно учитывать при упаковке. Также есть возможность снабдить посылку наклейкой об осторожном обращении, в таком случае посылка не попадет на сортировочную линию.

Инструкция по правильной упаковке посылок находится здесь.

