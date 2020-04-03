03.04.2020, 20:39

NYT: Эстонское правительство использует эпидемию, чтобы изгнать иммигрантов

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Лаури Лауген
EST
NYT: Эстонское правительство использует эпидемию, чтобы изгнать иммигрантов
Jaanus Lensment

Влиятельное американское издание New York Times в своем блоге, посвященном коронавирусу, пишет: в то время, пока общественность взирает на отчаянные попытки властей взять вспышку коронавируса на Сааремаа под контроль, правительство втихаря инициировало законопроект, которым можно было бы выслать домой всех безработных, прибывших в страну из-за пределов Европейского союза.

Издание сообщает, что законопроект представил лидер праворадикальной Эстонской консервативной народной партии Март Хельме, который является большим критиком русского меньшинства и известен своими антиммигрантскими высказываниями. New York Times также припоминает Хельме его выражение "kui on must, näita ust” ("черный — дверь там — RusDelfi).

При этом New York Times ссылается на статью Андрея Туха в Estonian World, где автор пишет о законопроекте, которых позволил бы правительству в одностороннем порядке аннулировать долговременные визы, а также разрешения на жительство и работу приезжим работникам из третьих стран, если они остались без работы, а также решать, на какие должности можно за границей вербовать работников.

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В своем материале Тух пишет, что для работников это означает настоящее рабство. Ведь если виза работника будет связана с рабочим местом, то, в принципе, у работодателя будут развязаны руки и он может делать с работником что хочет: тянуть с выплатой зарплаты, игнорировать технику безопасности, придумывать невыполнимые нормы и затем штрафовать за их невыполнение и т.п.

Но еще большей опасностью для работников Тух видит наделение правительства правом решать, в какие сектора можно набирать рабочую силу из-за рубежа, а в какие — нет.

Докторант политологии Тартуского университета Эойн Макнамара сказал New York Times, что Хельме и его партия уже давно склоняются к мысли, что приезжающие в Эстонию на работу украинцы будут интегрироватся в проживающее в стране русскоязычное меньшинство и, тем самым, дадут ему новый заряд.

"Они уже давно этим угрожали", — сказал Макнамара, по всей видимости имея в виду слова Хельме о необходимости ограничить доступ украинцам на эстонский рынок труда. "Видится так, что он использовал политическую возможность для того, чтобы этим заняться".

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