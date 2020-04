NYT: Эстонское правительство использует эпидемию, чтобы изгнать иммигрантов

Издание сообщает, что законопроект представил лидер праворадикальной Эстонской консервативной народной партии Март Хельме, который является большим критиком русского меньшинства и известен своими антиммигрантскими высказываниями. New York Times также припоминает Хельме его выражение "kui on must, näita ust” ("черный — дверь там — RusDelfi).

При этом New York Times ссылается на статью Андрея Туха в Estonian World, где автор пишет о законопроекте, которых позволил бы правительству в одностороннем порядке аннулировать долговременные визы, а также разрешения на жительство и работу приезжим работникам из третьих стран, если они остались без работы, а также решать, на какие должности можно за границей вербовать работников.

В своем материале Тух пишет, что для работников это означает настоящее рабство. Ведь если виза работника будет связана с рабочим местом, то, в принципе, у работодателя будут развязаны руки и он может делать с работником что хочет: тянуть с выплатой зарплаты, игнорировать технику безопасности, придумывать невыполнимые нормы и затем штрафовать за их невыполнение и т.п.

Но еще большей опасностью для работников Тух видит наделение правительства правом решать, в какие сектора можно набирать рабочую силу из-за рубежа, а в какие — нет.