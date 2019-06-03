03.06.2019, 11:01

Нынешний президент Эстонии — хороший хозяйственник: кредитов нет, недвижимость приносит доход

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Сийри Лийва
Сийри Лийва
EST
Päevalehe intervjuu Kersti Kaljulaidiga
Päevalehe intervjuu Kersti KaljulaidigaFoto: Madis Veltman

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд успешно распоряжается принадлежащей ей недвижимостью. Помимо президентской зарплаты она получает доход и от сдачи жилых помещений.

Согласно декларации экономических интересов, президент ЭР Кальюлайд заработала 74 525,99 евро. Годом ранее, в 2017 размер ее брутто-дохода был 74 875,26 евро.

Несколько лет президент указывает в своей декларации о наличии дохода от сдачи недвижимости. Кальюлайд принадлежит две квартиры, жилье в Нымме и дача в Харку.

Газета Eesti Ekspress писала еще в 2017 году, что Керсти Кальюлайд — самый зажиточный президент после восстановления независимости ЭР. Ее имущество было оценено в сумму свыше миллиона евро. Сейчас в ее активе по-прежнему находится 5 процентов фирмы Regio OÜ.

Причем ни одного кредита на шее у главы государства нет.

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