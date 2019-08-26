Нужно учесть! Пять распространенных ошибок эстонских велосипедистов при движении в городе

Микко Пилт отметил, что шлем обязателен велосипедистам до 16-летнего возраста, но так как аварии случаются с людьми любого возраста, то и взрослые люди могли бы защищать такую важную часть тела, как голова. “Взрослые должны понимать, что они являются примером для молодого поколения. Если при падении защитить от удара тело можно руками, то защитить голову поможет только шлем”, - сказал Пилт.

Взрослые велосипедисты не должны ездить по тротуару

По словам руководителя страхования Ergo, вторая большая ошибка взрослых велосипедистов - это езда по тротуару. “На самом деле, взрослый велосипедист должен ездить, как полноправный участник движения, по велосипедной полосе или по проезжей части как можно ближе к ее правому краю. По тротуару могут ездить только дети до 13 лет и двое его сопровождающих взрослых”, - отметил он.

При пересечении проезжей части, нужно слезть с велосипеда

“Если вы двигаетесь по велосипедной дорожке около автобусной остановки, то обязаны пропустить всех пешеходов, кто входит и выходит из автобуса”, - объясняет руководитель по страхованию Ergo.

Если велосипедист хочет перейти дорогу по пешеходному переходу, то нужно помнить, что лучше это делать в качестве пешехода. “Дорогу можно пересекать и не слезая с велосипеда, но в таком случае, вы не имеете преимущества перед движущимися по проезжей части водителями, и машины не должны останавливаться“, – уточнила представитель Hawaii Express.

Нельзя использовать телефон и наушники

Марлей также отметила, что одна из больших проблем - это езда в наушниках или разговоры по телефону во время движения. “Модные и удобные наушники иногда даже не видны. К сожалению, мы часто видим, что, передвигаясь на велосипеде, люди занимаются посторонними делами”, - сказала она.

Она добавила, что хотя во время езды очень удобно говорить по телефону или слушать музыку, это отвлекает и не позволяет велосипедисту на 100% следить за тем, что происходит вокруг.

Ногами крутить педали, руками рулить и показывать направление движения

Двигаясь по проезжей части, велосипедист обязан показывать направление движения, – поднимая руку перед маневром в зависимости от того, в какую сторону вы хотите повернуть.

“Для совершения маневра нужно убедиться, что направление, куда вы собираетесь повернуть, свободно для движения. Также стоит убедиться, что, подняв руку, вы не потеряете равновесия”, - говорит Марлей.