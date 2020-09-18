Нужно ли носить маски? И если нужно, то почему?

1. Чем отличается КОВИД-19 от всех других известных врачам заболеваний?



Основное отличие в том, что это совершенно новое заболевание. Еще несколько месяцев назад человечество не знало об этой инфекции. Поэтому не было ни диагностики, ни лекарств. Т.е. врачи столкнулись с чем-то принципиально новым. Если Вы смотрели фильмы про агрессивных инопланетян, например, ”Чужой”, то Вам будет проще понять, что произошло на Земле с появлением нового типа коронавируса, вызывающего заболевание КОВИД — на Земле появился злобный монстр.



2. Чем опасен КОВИД?



У данного заболевания четыре опасных компонента. Первый — довольно высокая смертность. Из ста человек, инфицированных коронавирусом, в зависимости от качества медицинской помощи в стране и загруженности больниц, умирает приблизительно семь больных. Т.е., фактически, каждый пятнадцатый. И это довольно высокая летальность для респираторного заболевания. Второй опасный компонент — высокая заразность. Один инфицированный человек заражает примерно четырех людей. Это в два раза больше, чем у весьма заразного гриппа. И это приводит к быстрому, как лесной пожар в Австралии, распространению инфекции. Третья опасность — большое количество бессимптомных и легких форм. Примерно 20 человек из 100 инфицированных, т.е. каждый пятый, не чувствуют, что заболели или испытывают лишь легкие симптомы, как при простуде. Эти люди болеют легко, но они заражают окружающих. И каждый пятнадцатый, зараженный ими, умрет. Важно понимать, что именно этот компонент является главным основанием ”масочного режима”. Маску нужно носить для того, чтобы не стать убийцей. Хирург в операционной надевает маску не для того, чтобы кровь пациента не попала на его лицо, а для того, чтобы бактерии, которые могут содержаться в выдыхаемом воздухе, не попали в рану пациента и не вызвали нагноение. Четвертая опасность КОВИД — массированные и разнообразные поражения организма даже у тех больных, кто перенес заболевание средней тяжести и смог избежать попадания в больницу. После любого инфекционного заболевания, человеку нужно время, чтобы ”прийти в себя”. В случае с КОВИД — это время весьма значительно, а поломки, которые создает вирус внутри организма, могут привести совершенно здорового в прошлом человека в состояние инвалида.

