Нужно ли на групповых тренировках соблюдать правило 10+1?

С этой недели в спортзалах снова разрешены групповые тренировки. В Myfitness в определенных групповых тренировках могут участвовать 12, 19 или даже 30 человек.

Директор по маркетингу Myfitness Марика Мясак сказала, что они исходят из инструкций Министерства культуры. По инструкции, групповая тренировка разрешена, если во время тренировки соблюдается расстояние в два метра между людьми, а заполняемость помещения не превышает 50%.

”Во всех залах для групповых тренировок MyFitness на полу имеется разметка, которая помогает соблюдать эту дистанцию. В залах занимается меньше людей, а воздухообмен в два раза выше, чем предусмотрено нормой”, — добавила Мясак. Также она отметила, что на групповых тренировках контактной деятельности между участниками не происходит.

Специалист по коммуникациям Департамента здоровья Кирси Пруудел подтвердила, что в помещениях разрешено проводить контактную деятельность или деятельность с высоким риском или тренировку лишь в случае, если на протяжении всей деятельности или тренировки эта деятельность происходит максимально между двумя одними и теми же людьми. При этом необходимо держать как минимум двухметровую дистанцию с остальными. Это правило не распространяется на семьи. Пруудел подтвердила, что в случае с действиями с высоким риском необходимо соблюдать два требования: правило 2+2 и заполняемость 50%.

Таким образом, проводить групповые тренировки, если количество участников превышает 10+1, можно, но необходимо соблюдать правило 2 +2 и требование 50% заполненности помещения.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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