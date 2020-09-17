"Ну все, теперь коронавирус по всей Эстонии разнесет": как жители Эстонии встретили ночной шторм?

Как обычно бывает в таких случаях, мнения людей разделились. Для наглядности, выделим среди них три группы.

Скептики

Alexander Kraynev:

30 м/с , да это как бы и не ветер. Походу люди штормов не видели?

Юрий Карасёв:

И не в такую погоду тренировался!

Шутники

Максим Сверлов:

Надо срочно удочки собирать, да на рыбалку ехать!

Сергей Арикушижикуки:

Ну всё, теперь коронавирус по всей Эстонии разнесёт!

Олег Иванов:

У природы нет плохой погооооды…

Переживающие

Карина Буркова:

Зря смеётесь, к четвергу придёт. Муж в море, уже вчера утром прислал инфо о шторме, сказал шторм жуткий надвигается

Маргарита Терентьева:

Нам не привыкать!!! Наваляет опять деревьев, кто то без света останется.

А еще есть те, кого возмутила несправедливость происходящего:

Rooli Latt:

Я не пойму Эстония стала страна штормов? Это какой шторм по счету в этом году?

Но самое главное — уметь в любой ситуации найти свои плюсы!

Наталья Тарасова:

Хорошо, не торнадо.

Если вы сфотографировали или записали на видео последствия шторма — присылайте нам свои фото- и видеоматериалы на rus@delfi.ee! Мы очень ждем интересных кадров и будем вам очень благодарны.