"Ну все, теперь коронавирус по всей Эстонии разнесет": как жители Эстонии встретили ночной шторм?

Как обычно бывает в таких случаях, мнения людей разделились. Для наглядности, выделим среди них три группы.
Скептики
Alexander Kraynev:
30 м/с , да это как бы и не ветер. Походу люди штормов не видели?
Юрий Карасёв:
И не в такую погоду тренировался!
Шутники
Максим Сверлов:
Надо срочно удочки собирать, да на рыбалку ехать!
Сергей Арикушижикуки:
Ну всё, теперь коронавирус по всей Эстонии разнесёт!
Олег Иванов:
У природы нет плохой погооооды…
Переживающие
Карина Буркова:
Зря смеётесь, к четвергу придёт. Муж в море, уже вчера утром прислал инфо о шторме, сказал шторм жуткий надвигается
Маргарита Терентьева:
Нам не привыкать!!! Наваляет опять деревьев, кто то без света останется.
А еще есть те, кого возмутила несправедливость происходящего:
Rooli Latt:
Я не пойму Эстония стала страна штормов? Это какой шторм по счету в этом году?
Но самое главное — уметь в любой ситуации найти свои плюсы!
Наталья Тарасова:
Хорошо, не торнадо.
Если вы сфотографировали или записали на видео последствия шторма — присылайте нам свои фото- и видеоматериалы на rus@delfi.ee! Мы очень ждем интересных кадров и будем вам очень благодарны.
От красавца в бабочке до опустившегося алкоголика. Драма Иванова
Навальный пришел в себя и все вспомнил
Ирина Слуцкая рассказала об особенности дочери
Мороз по коже: что кричала Ефремову жена после приговора