17.09.2020, 11:50

"Ну все, теперь коронавирус по всей Эстонии разнесет": как жители Эстонии встретили ночной шторм?


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Torm Kärdlas
Torm KärdlasFoto: Delfi lugeja

Как писал RusDelfi, в ближайшие дни Эстонию накроет штормовой ветер, который достигнет пика в четверг днем — ожидаются порывы до 30 м/с. В связи с этим люди мысленно начали готовиться к поврежденным линиям электропередач и перебоям с интернетом. А некоторые — собираться на рыбалку! Читайте обзор комментариев ниже.

Как обычно бывает в таких случаях, мнения людей разделились. Для наглядности, выделим среди них три группы.

Скептики

Alexander Kraynev:
30 м/с , да это как бы и не ветер. Походу люди штормов не видели?

Юрий Карасёв:
И не в такую погоду тренировался!

Шутники

Максим Сверлов:
Надо срочно удочки собирать, да на рыбалку ехать!

Сергей Арикушижикуки:
Ну всё, теперь коронавирус по всей Эстонии разнесёт!

Олег Иванов:
У природы нет плохой погооооды…

Переживающие

Карина Буркова:
Зря смеётесь, к четвергу придёт. Муж в море, уже вчера утром прислал инфо о шторме, сказал шторм жуткий надвигается

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Маргарита Терентьева:
Нам не привыкать!!! Наваляет опять деревьев, кто то без света останется.

А еще есть те, кого возмутила несправедливость происходящего:

Rooli Latt:
Я не пойму Эстония стала страна штормов? Это какой шторм по счету в этом году?

Но самое главное — уметь в любой ситуации найти свои плюсы!

Наталья Тарасова:
Хорошо, не торнадо.

Если вы сфотографировали или записали на видео последствия шторма — присылайте нам свои фото- и видеоматериалы на rus@delfi.ee! Мы очень ждем интересных кадров и будем вам очень благодарны.

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