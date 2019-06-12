12.06.2019, 12:20

Новым руководителем Таллинского горхолла стала бывшая заведующая Департаментом городского планирования


rus.delfi.ee
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Tallinna Linnahall
Tallinna LinnahallFoto: Priit Simson

Таллинская городская управа освободила заведующую Департаментом городского планирования Ану Халлик-Юргенстейн от занимаемой должности задним числом, с 10 июня, по собственному желанию в связи с тем, что она возглавила Tallinna Linnahalli AS в качестве председателя правления, сообщает Раэпресс.

Эту должность она заняла по итогам конкурса, выигранного с учетом ее более чем десятилетнего опыта работы в Министерстве экономики и коммуникаций, работы в BLRT Grupp AS, комиссии городского хозяйства Таллиннского горсобрания и Таллиннском департаменте городского планирования (с 2011 года). В 2017 году Халлик-Юргенстейн одновременно была и членом совета Tallinna Linnahalli AS.

В развитии горхолла она считает важным приведение в порядок и его окружения, что придаст ценности всей этой приморской зоне и повысит реноме горхолла как места проведения концертов и конференций, сказавшись, в том числе, и на экономических результатах. В достижении синергетического эффекта, как она считает, важное место занимает логистика.

Объявлен также конкурс на замещение должности заведующего Таллиннским департаментом городского планирования. До утверждения нового заведующего его обязанности будет исполнять Игнар Фьюк, которые замещал руководителя и во время отпуска Ану Халлик-Юргенстейн по уходу за ребенком.

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