Новым ректором EBS выбран Меэлис Китсинг

По словам канцлера и председателя коллегии выборщиков ректора EBS Марта Хабакука, целью коллегии выборщиков было найти руководителя, способного продолжить и ускорить движение EBS в направлении становления в качестве бизнес-университета, фокусирующегося на учащихся и быстро приспосабливающегося к изменениям. ”Видение, опыт и личные качества Меэлиса Китсинга соответствовали этому критерию выбора в наибольшей степени”, — объяснил Хабакук.

Целью Меэлиса Китсинга является дальнейшее развитие EBS, способное позволить университету стать важной платформой для сотрудничества в области образования и предпринимательства. ”В качестве университета, фокусирующегося на управлении, EBS играет важную роль в экосистеме предпринимательства и экономического образования. Такое сотрудничество необходимо постоянно углублять и расширять, привлекая к нему различные предприятия, некоммерческие организации, организации публичного и научного сектора. Это необходимо делать как в Таллинне и Хельсинки, где EBS на сегодняшний день уже действует, так и на международном уровне”, — подчеркнул Китсинг.

До сих пор Меэлис Китсинг работал в университете Estonian Business School профессором и заведующим кафедрой экономической теории и финансов. Он также является руководителем исследований Центра мониторинга развития. Китсинг работал в Государственной канцелярии советником бюро по стратегии и руководителем по экономическому анализу в Министерстве экономики и коммуникаций, а также являлся президентом Эстонского общества экономической науки. Исследования Китсинга, посвященные политэкономии цифровых экосистем, были опубликованы в изданиях Springer, IEEE, ACM, издании Левенского университета, MIT Press и других. Китсинг получил степень доктора (PhD) в Университете Массачусетса в Амхерсте в США, степень магистра права и дипломатии (MALD) в качестве стипендиата программы Фулбрайта в Школе права и дипломатии им. Флетчера Университета Тафтса в США, а также степень магистра (MSc) в качестве стипендиата программы Пикока в Лондонской школе экономики и политических наук в Великобритании. Перед тем как заняться академической работой, он также работал в международных компаниях и был членом Таллиннского городского собрания.