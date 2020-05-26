26.05.2020, 10:21

Новым ректором EBS выбран Меэлис Китсинг


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Новым ректором EBS выбран Меэлис Китсинг
Фото: Арно Миккор

25 мая сенат университета Estonian Business School (EBS) по предложению коллегии выборщиков назначил новым ректором университета Меэлиса Китсинга, который до этого работал в EBS профессором и заведующим кафедрой экономической теории и финансов.

По словам канцлера и председателя коллегии выборщиков ректора EBS Марта Хабакука, целью коллегии выборщиков было найти руководителя, способного продолжить и ускорить движение EBS в направлении становления в качестве бизнес-университета, фокусирующегося на учащихся и быстро приспосабливающегося к изменениям. ”Видение, опыт и личные качества Меэлиса Китсинга соответствовали этому критерию выбора в наибольшей степени”, — объяснил Хабакук.

Целью Меэлиса Китсинга является дальнейшее развитие EBS, способное позволить университету стать важной платформой для сотрудничества в области образования и предпринимательства. ”В качестве университета, фокусирующегося на управлении, EBS играет важную роль в экосистеме предпринимательства и экономического образования. Такое сотрудничество необходимо постоянно углублять и расширять, привлекая к нему различные предприятия, некоммерческие организации, организации публичного и научного сектора. Это необходимо делать как в Таллинне и Хельсинки, где EBS на сегодняшний день уже действует, так и на международном уровне”, — подчеркнул Китсинг.

До сих пор Меэлис Китсинг работал в университете Estonian Business School профессором и заведующим кафедрой экономической теории и финансов. Он также является руководителем исследований Центра мониторинга развития. Китсинг работал в Государственной канцелярии советником бюро по стратегии и руководителем по экономическому анализу в Министерстве экономики и коммуникаций, а также являлся президентом Эстонского общества экономической науки. Исследования Китсинга, посвященные политэкономии цифровых экосистем, были опубликованы в изданиях Springer, IEEE, ACM, издании Левенского университета, MIT Press и других. Китсинг получил степень доктора (PhD) в Университете Массачусетса в Амхерсте в США, степень магистра права и дипломатии (MALD) в качестве стипендиата программы Фулбрайта в Школе права и дипломатии им. Флетчера Университета Тафтса в США, а также степень магистра (MSc) в качестве стипендиата программы Пикока в Лондонской школе экономики и политических наук в Великобритании. Перед тем как заняться академической работой, он также работал в международных компаниях и был членом Таллиннского городского собрания.

Меэлис Китсинг официально вступит в должность ректора EBS 1 августа 2020 года.

До вступления Китсинга в должность, обязанности ректора EBS будет продолжать исполнять профессор Арно Альманн. По словам Марта Хабакука, он очень благодарен своему ментору Арно Альманну, руководившему EBS восемь лет в качестве ректора, который в новом учебном году продолжит работать в EBS в качестве профессора, ученого и члена правления SA EBS.

Выбранный в 2012 году ректором EBS профессор Арно Альманн считает, что главным достижением за его два должностных срока является то, что университет постоянно развивался в международном направлении, о чем свидетельствуют международные аккредитации высокого уровня и развитие учебных программ. ”Это только подтверждает то, что предлагаемое в EBS образование сравнимо с образованием лучших университетов мира, и что качество и последовательное развитие наших учебных программ обеспечивают конкурентоспособность нашего университета на международном уровне”, — объяснил Альманн.

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