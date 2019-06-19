Новым послом ЕС в Украине станет эстонец Матти Маазикас

Эта замена — плановая. Ни с украинскими, ни европейскими выборами она никак не связана. В августе истекает три года каденции нынешнего посла Хюга Мингарелл.
Согласно неписаным правилам дипломатии, новоназначенные послы не имеют права комментировать свое назначение до официального объявления. Однако информацию о том, что решение в отношении руководителя стратегически важной дипмиссии в Украине является окончательным, "Европейской правде" подтвердили сразу несколько источников.
Его кандидатура одобрена как на уровне ЕС, так и в Киеве.
Маазикас — финофил, то есть разбирается в отношениях с Финляндией, и это впоследствии сыграло роль его карьере. В 1990-х имел опыт работы в международных отделах министерства обороны и парламента. На верхних ступенях государственного аппарата — с 1999 года, когда он возглавил офис премьер-министра Марта Лаара.
В 2001-м перешел на дипломатическую службу, сразу на должность посла Эстонии в Финляндии. В 2005 году посол Маазикас прошел через карьерный кульбит, который крайне редко бывает в жизни дипломата. Его командировка в Финляндию завершилась, и тогдашний президент Эстонии Арнольд Рюйтель назначил молодого активного дипломата на стратегически важный пост посла Эстонии в РФ.
Но доехать до Москвы он так и не успел.
В разгар летних каникул дипломата решением правительства утвердили в новой должности: он стал генеральным секретарем эстонского МИД. С должности секретаря МИД Маазикас переехал в Брюссель.
В 2009 году его пригласили в команду комиссара по вопросам расширения, финна Олли Рена, в 2010 году он присоединился к группе советников президента ЕК Жозе Мануэла Баррозу, с 2011 по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе.
Последний период был особенным: в 2017 году Эстония председательствовала в Евросоюзе и была ответственной за подготовку повестки дня большинстве заседаний Совета ЕС. Маазикас координировал этот процесс из Таллинна.
Официально он должен прибыть в Киев в последние дни августа, чтобы начать работу с сентября.
Маазикас владеет не только пятью языками ЕС (английским, французским, немецким, финским, эстонским), но также свободно говорит по-русски. Это само по себе облегчит общение посла в Украине.
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