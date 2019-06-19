Новым послом ЕС в Украине станет эстонец Матти Маазикас

В 2001-м перешел на дипломатическую службу, сразу на должность посла Эстонии в Финляндии. В 2005 году посол Маазикас прошел через карьерный кульбит, который крайне редко бывает в жизни дипломата. Его командировка в Финляндию завершилась, и тогдашний президент Эстонии Арнольд Рюйтель назначил молодого активного дипломата на стратегически важный пост посла Эстонии в РФ.

Но доехать до Москвы он так и не успел.

В разгар летних каникул дипломата решением правительства утвердили в новой должности: он стал генеральным секретарем эстонского МИД. С должности секретаря МИД Маазикас переехал в Брюссель.

В 2009 году его пригласили в команду комиссара по вопросам расширения, финна Олли Рена, в 2010 году он присоединился к группе советников президента ЕК Жозе Мануэла Баррозу, с 2011 по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе.

Последний период был особенным: в 2017 году Эстония председательствовала в Евросоюзе и была ответственной за подготовку повестки дня большинстве заседаний Совета ЕС. Маазикас координировал этот процесс из Таллинна.

Официально он должен прибыть в Киев в последние дни августа, чтобы начать работу с сентября.

Маазикас владеет не только пятью языками ЕС (английским, французским, немецким, финским, эстонским), но также свободно говорит по-русски. Это само по себе облегчит общение посла в Украине.