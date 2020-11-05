Новым министром окружающей среды может стать советник Мартина Хельме

Эплер с прошлой пятницы является членом EKRE.

В последний раз он баллотировался в 2017 году в списке Партии реформ в волостное собрание Выру, но получил два голоса и не был избран. С 2000-го по 2006 год он входил в партию "Союз отечества".

По данным Министерства финансов, у Эплера среднее образование. 43-летний Эплер входит в совет Kredex, RMK и EAS.

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