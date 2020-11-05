05.11.2020, 13:41
Новым министром окружающей среды может стать прежний советник Хельме
По данным Delfi, вместо уходящего в отставку Рене Кокка (EKRE) министром окружающей среды может стать работавший в Министерстве финансов Райн Эплер.
По данным Delfi, вместо уходящего в отставку Рене Кокка (EKRE) министром окружающей среды может стать работавший в Министерстве финансов Райн Эплер.
Эплер с прошлой пятницы является членом EKRE.
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