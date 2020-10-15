15.10.2020, 11:32
Новым канцлером МИД станет посол Эстонии в США
Занимающий в данный момент должность посла Эстонии в Вашингтоне Йонатан Всевиов станет новым канцлером Министерства иностранных дел, пишет RusERR.
Занимающий в данный момент должность посла Эстонии в Вашингтоне Йонатан Всевиов станет новым канцлером Министерства иностранных дел, пишет RusERR.
Место канцлера освободиться 1 декабря, когда истечет пятилетний срок полномочий Райнера Сакса. По словам министра Рейнсалу, между уходом Сакса и назначением Всевиова пройдет несколько месяцев, поскольку необходимо завершить работу в Вашингтоне.
Новый посол Эстонии в Вашингтоне пока не выбран, отметил Рейнсалу.
Канцлеру Сакса предлагали остаться еще на один срок, но он отказался.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели
Невеста погибла во время фотосессии на глазах возлюбленного
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая