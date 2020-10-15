Новым канцлером МИД станет посол Эстонии в США

Занимающий в данный момент должность посла Эстонии в Вашингтоне Йонатан Всевиов станет новым канцлером Министерства иностранных дел, пишет RusERR.
Место канцлера освободиться 1 декабря, когда истечет пятилетний срок полномочий Райнера Сакса. По словам министра Рейнсалу, между уходом Сакса и назначением Всевиова пройдет несколько месяцев, поскольку необходимо завершить работу в Вашингтоне.
Новый посол Эстонии в Вашингтоне пока не выбран, отметил Рейнсалу.
Канцлеру Сакса предлагали остаться еще на один срок, но он отказался.
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