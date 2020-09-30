Новым городским секретарем Таллинна станет Прийт Лелло

В 2003 году Прийт Лелло окончил юридический факультет Тартуского университета по специальности юриспруденция. Лелло обладает опытом работы в Таллиннской городской канцелярии с 2004 года — он был советником по юридическим вопросам, а с 2007 года стал директором городской юридической службы.

В пользу кандидатуры Прийта Лелло говорят его глубокие знания относительно основ местного самоуправления, а также прежний опыт работы. По оценке комиссии, в совокупности это будет способствовать исполнению задач и целей Городской канцелярии.