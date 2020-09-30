Новым городским секретарем Таллинна станет Прийт Лелло
Согласно решению городской управы, с завтрашнего дня, 1 октября, Прийт Лелло утверждается на должность городского секретаря.
Согласно решению городской управы, с завтрашнего дня, 1 октября, Прийт Лелло утверждается на должность городского секретаря.
В 2003 году Прийт Лелло окончил юридический факультет Тартуского университета по специальности юриспруденция. Лелло обладает опытом работы в Таллиннской городской канцелярии с 2004 года — он был советником по юридическим вопросам, а с 2007 года стал директором городской юридической службы.
В пользу кандидатуры Прийта Лелло говорят его глубокие знания относительно основ местного самоуправления, а также прежний опыт работы. По оценке комиссии, в совокупности это будет способствовать исполнению задач и целей Городской канцелярии.
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