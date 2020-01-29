Новым главредом и ответственным издателем Postimees станет Март Раудсаар

Многолетний глава Союза медиапредприятий Эстонии (бывший Союз газет Эстонии) Март Раудсаар с завтрашнего дня станет главным редактором и ответственным издателем Postimees.
Раудсаар также станет членом правления AS Postimees Grupp.
Postimees искал нового главного редактора после ухода Пеэтера Хельме 1 ноября прошлого года. Сначала его обязанности делили между собой ответственный издатель Postimees Мерили Никколо и заместитель главного редактора Айвар Рейнап.
23 декабря стало известно о том, что Никколо покидает должность по соглашению сторон. После этого выяснилось, что роли ответственного издателя и главного редактора навсегда объединяют и до назначения нового человека эти обязанности исполняет главный редактор BNS Калев Корв.
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