29.01.2020, 12:13

Новым главредом и ответственным издателем Postimees станет Март Раудсаар

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Mart RaudsaarFoto: Andres Putting

Многолетний глава Союза медиапредприятий Эстонии (бывший Союз газет Эстонии) Март Раудсаар с завтрашнего дня станет главным редактором и ответственным издателем Postimees.

Раудсаар также станет членом правления AS Postimees Grupp.

Postimees искал нового главного редактора после ухода Пеэтера Хельме 1 ноября прошлого года. Сначала его обязанности делили между собой ответственный издатель Postimees Мерили Никколо и заместитель главного редактора Айвар Рейнап.

23 декабря стало известно о том, что Никколо покидает должность по соглашению сторон. После этого выяснилось, что роли ответственного издателя и главного редактора навсегда объединяют и до назначения нового человека эти обязанности исполняет главный редактор BNS Калев Корв.

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