09.01.2020, 12:56
Новым генпрокурором государства станет Андрес Пармас
На сегодняшнем заседании правительство Эстонии назначило на должность генерального прокурора Андреса Пармаса.
На сегодняшнем заседании правительство Эстонии назначило на должность генерального прокурора Андреса Пармаса.
Пармас приступит к исполнению обязанностей 3 февраля.
Срок его полномочий — пять лет. Сейчас обязанности главного прокурора исполняет Лавли Перлинг.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«Хотел еще жить»: Откровения Познера о тяжёлой болезни
Эксперты объяснили, почему нельзя заряжать смартфон всю ночь
Почему японцы панически боятся своих тюрем?
Что заметил очевидец крушения самолёта в Иране