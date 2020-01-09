09.01.2020, 12:56

Новым генпрокурором государства станет Андрес Пармас


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Andres Parmas
Andres ParmasFoto: Justiitsministeerium

На сегодняшнем заседании правительство Эстонии назначило на должность генерального прокурора Андреса Пармаса.

Пармас приступит к исполнению обязанностей 3 февраля.

Срок его полномочий — пять лет. Сейчас обязанности главного прокурора исполняет Лавли Перлинг.

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