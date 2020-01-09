09.01.2020, 12:56
Новым генпрокурором государства станет Андрес Пармас
На сегодняшнем заседании правительство Эстонии назначило на должность генерального прокурора Андреса Пармаса.
На сегодняшнем заседании правительство Эстонии назначило на должность генерального прокурора Андреса Пармаса.
Пармас приступит к исполнению обязанностей 3 февраля.
Срок его полномочий — пять лет. Сейчас обязанности главного прокурора исполняет Лавли Перлинг.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В Краснодарском крае иномарка рухнула в лиман
Запад назвал причину крушения украинского лайнера в Иране
Кем оказались родители Греты Тунберг
Ученые создали из гидрогеля искусственную кожу