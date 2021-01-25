Новым генеральным секретарем Центристской партии станет Андре Ханимяги

По словам председателя партии Юри Ратаса, учитывая предстоящие выборы и реорганизации внутри самой партии, необходим новый подход для того, чтобы старейшая партия Эстонии стала еще сильнее. ”Ханимяги знает работу партии изнутри, ее членов, а также работал над тем, чтобы последние трое выборов прошли успешно. Будучи как руководителем по связям с общественностью, так и старейшиной района, он проявил себя как сильный руководитель, который умеет находить и принимать решения, общаться с членами партии и прессой, а также предлагать и реализовывать новые идеи”, — сказал Ратас.

Ханимяги поблагодарил правление за доверие, отметил, что работа на этой должности, несомненно, будет сложной, а поле деятельности — широким. ”Центристская партия входит в правительство, находится у власти во многих самоуправлениях, в том числе и в столице — поэтому и ответственность перед людьми велика. Как генеральный секретарь я намерен в первую очередь восстановить доверие к Центристской партии, улучшить взаимодействие между членами партии и, конечно же, работать над тем, чтобы в октябре на выборах мы смогли бы показать хороший результат”, — сказал Ханимяги.

Он добавил, что покинет пост старейшины Хааберсти. ”Очень грустно и тяжело оставлять эту должность. Я благодарю всех своих коллег и жителей района за сотрудничество, Я рад, что нам удалось реализовать новые проекты, часть проектов, которые мы начали осуществлять, будет закончена в этом году”, — сказал Ханимяги.

Андре Ханимяги приступит к работе генерального секретаря партии с 8 февраля.