23.09.2020, 12:45

Новым гендиректором Департамента здоровья стал Юллар Ланно


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Новым гендиректором Департамента здоровья стал Юллар Ланно
Foto: TERJE LEPP

Министр социальных дел Танель Кийк по предложению действующей при государственной канцелярии комиссии по отбору высших должностных лиц утвердил на пост генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно. Новый генеральный директор приступит к работе 1 октября, до тех пор обязанности главы департамента продолжит выполнять Мари-Анне Хярма.

Юллар Ланно получил степень терапевта медицинского факультета Тартуского университета. Работал в Клинике Тартуского университета, Северо-Эстонской региональной больнице, Центральной больнице Хельсинкского университета, нидерландском концерне по исследованию лекарств Stickares и в предприятии по производству медицинских товаров Instrumentarium OY. С 2006 года Юллар Ланно работает директором Эстонского института судебной экспертизы.

”Сферы здравоохранения и внутренней безопасности, а также страна в целом до сих пор хорошо справлялись с кризисом, вызванным COVID-19. Поскольку количество заболеваний растет во всем мире и в Европе, мы должны работать вместе, чтобы предотвратить распространение вируса в Эстонии и снизить нагрузку на нашу систему здравоохранения. Поэтому я считаю очень важным работать в тесном сотрудничестве с правительством, а также со всеми учреждениями здравоохранения и внутренней безопасности”, — сказал доктор Юллар Ланно.

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”Предотвращение распространения коронавируса станет одной из самых серьезных задач для генерального директора Департамента здоровья в ближайшие месяцы. Для этого необходимо продолжить усиливать работу Департамента здоровья, деятельность в области здравоохранения должна координироваться более широко и должно быть налажено хорошее сотрудничество с государством и местными самоуправлениями. Многолетний управленческий опыт и медицинское образование Юллара Ланно вселяют уверенность в то, что система здравоохранения Эстонии и в критические моменты будет отлично справляться. Желаю новому генеральному директору сил и мудрости в организации и развитии системы здравоохранения Эстонии”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Действующая при государственной канцелярии комиссия по отбору высших должностных лиц объявила открытый конкурс на должность генерального директора Департамента здоровья в июле этого года. Срок полномочий гендиректора Департамента здоровья составляет пять лет.

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