Новым ассистентом Яны Тоом станет бывший евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин

Прежний ассистент Евгений Тамме покидает должность по собственной воле в связи с учебой.

Поясняя, почему она не взяла кого-то из эстонцев, Тоом сказала, что дело не в национальности и что Мамыкин имеет большой опыт и связи в сфере внешней политики, чего ее бюро сейчас не хватает.

Разговоры о пророссийскости Мамыкина Тоом считает не соответствующими действительности. ”Про меня они говорят то же самое. Но это не правда. Ни в случае с Мамыкиным, ни в случае со мной. Но что тут поделаешь — пусть говорят, переживу”, — сказала Тоом.