Новым ассистентом Яны Тоом станет бывший евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин
Новым ассистентом евродепутата Яны Тоом станет бывший евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин.
Новым ассистентом евродепутата Яны Тоом станет бывший евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин.
Прежний ассистент Евгений Тамме покидает должность по собственной воле в связи с учебой.
Поясняя, почему она не взяла кого-то из эстонцев, Тоом сказала, что дело не в национальности и что Мамыкин имеет большой опыт и связи в сфере внешней политики, чего ее бюро сейчас не хватает.
Разговоры о пророссийскости Мамыкина Тоом считает не соответствующими действительности. ”Про меня они говорят то же самое. Но это не правда. Ни в случае с Мамыкиным, ни в случае со мной. Но что тут поделаешь — пусть говорят, переживу”, — сказала Тоом.
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