Новый законопроект позволяет безработным выполнять кратковременные работы, не будучи при этом снятым с учета

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об услугах и пособиях рынка труда и в Закон о страховании по безработице (206 SE) разрешит выполнять кратковременные работы безработным, состоящим на учете. Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что изначально законопроект предусматривал, что человек, находящийся на учете в качестве безработного, мог работать не более пяти календарных дней в месяц. Сегодня была одобрена поправка, согласно которой работать можно будет восемь календарных дней. Он уточнил, что поправка должна вступить в силу уже в сентябре.

По словам Мёльдера, кратковременные работы в первую очередь позволяют человеку воспользоваться услугой распределения работ. Соответствующее предложение также поддержали Центральный союз профсоюзов Эстонии и Эстонский союз экономики совместного потребления.

Он отметил, что человек, находясь на учете в качестве безработного, может временно работать не более 12 календарных месяцев в течение 24 месяцев. Плата за выполнение конкретных краткосрочных работ в конкретный календарный месяц не должна превышать 40 % от установленной в этом году ставки минимальной заработной платы. В этом году она составляет 584 евро; 40 % от нее — 233 евро. ”Так мы дадим работодателям четко понять, что следует создавать возможности для выполнения кратковременных работ. Также следует создавать возможности для выплаты заработной платы, превышающей минимальную ставку”, — сказал Мёльдер.

”Тем не менее, мы не можем допустить, чтобы кратковременные работы стали привлекательнее постоянной трудовой занятости. Поэтому неразумно было бы продлевать разрешенный период в восемь дней”, — сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт сказала, что законопроект — шаг в верном направлении. Разрешение кратковременных работ и увеличение срока для их выполнения — безусловно, поможет улучшить систему пособий по потере работы. ”К сожалению, действующее правительство отказалось от предложения, разрабатывавшегося Министерством социальных дел на протяжении более десяти лет, в отношении которого в начале этого года также было создано законодательное предположение, — что лица, ушедшие с работы добровольно или по соглашению сторон, также могут получить право на компенсацию по страхованию от безработицы. Такое обещание было дано и соответствующее соглашение с профсоюзами было подписано еще в 2008 году. Связанные с компенсациями по безработице поправки, которые правительство представило парламенту, больше не включают это положение. Что крайне прискорбно”, — сказала Кютт.