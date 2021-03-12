Новый законопроект позволит подросткам самим обращаться за психиатрической помощью

”Речь идет о крайне важном законопроекте. Если наши поправки обретут форму закона, душевное здоровье ребят будет защищено намного лучше. Несовершеннолетние — это тоже полноценные люди, у которых есть права человека”, — отметила заместитель председателя социальной комиссии Рийгикогу Хельмен Кютт.
Действующее законодательство не позволяет оказывать лицам в возрасте до 18 лет психиатрическую помощь без разрешения законного представителя или решения суда. В результате часть ребят не получает необходимую помощь, и заболевание может усугубиться.
По словам Кютт, теперь дети и подростки, которые стали жертвой семейного или сексуального насилия, или же страдают от депрессии, расстройств питания или всевозможных зависимостей, смогут сами обращаться к врачу и благодаря этому получать своевременную помощь.
”Естественно, лечение должно быть оправданно с медицинской точки зрения. Привлечение родителей к процессу лечения детей, как правило, необходимо, но было много случаев, когда это ограничение мешало оказывать детям помощь”, — подчеркнула она.
За скорейшее принятие законопроекта социал-демократов выступали психиатры, различные молодежные организации и канцлер права. Входившая в прошлую правящую коалицию партия EKRE долгое время блокировала принятие законопроекта, но благодаря смене правительства ситуация изменилась. ”К счастью, новое правительство и премьер-министр Кая Каллас считают душевное состояние детей очень важным”, — отметила заместитель председателя Социал-демократической партии Хельмен Кютт.
Депутаты от партии EKRE пытались всячески помешать второму чтению законопроекта, но безрезультатно.
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