Новый закон уточнил условия принятия квартирным товариществом решения без созыва собрания

”За последние недели, очевидно, все мы на собственном опыте убедились в том, что можно проводить собрания, не встречаясь физически и даже не выходя из дома”, — сказал министр юстиции Райво Аэг. ”Самое серьезное изменение, которое принес нам принятый сегодня закон — именно переосмысление понятия собраний юридического лица. Участие в собрании посредством электронной связи приравнено к физическому участию”, — пояснил он.

Возможность пользоваться электронными решениями распространяется на все юридические лица, хотя ее реализация, разумеется, зависит от желания и возможностей конкретной организации. При этом важно, чтобы на электронных собраниях полностью соблюдался регламент проведения, и чтобы участники, акционеры и члены организаций могли и в случае виртуального собрания осуществить свои права.

Предварительное голосование в случае товариществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ теперь разрешено в свободной форме, то есть организация может самостоятельно решить на уровне устава, какие способы голосования до собрания будут допустимы. Единственным условием является письменно воспроизводимая форма, позволяющая при необходимости доказать, кто за что голосовал.

Советы акционерных обществ и целевых учреждений получают дополнительную возможность — право принимать решения в письменной форме, без проведения собрания. Согласно закону, коммерческие кооперативы также получают право принимать решения без созыва собрания и не должны больше предусматривать такую возможность в своем уставе.

Некоммерческие общества теперь смогут принимать решения без созыва собрания, на основании преимущества голосов. Ранее требовалось согласие всех членов совета, что делало дистанционное принятие решения практически невозможным. В дополнение к этому упразднена обязанность некоммерческих обществ и квартирных товариществ отправлять держателю регистра списки участников собрания на бумажном носителе, с физическими подписями, что раньше приходилось делать даже в том случае, когда заявление о внесении записи можно было подать в электронной форме.