Новый закон: самоуправления вскоре смогут устанавливать камеры замера скорости

Сейчас камеры замера скорости установлены преимущественно у государственных шоссе. В сотрудничестве с местной общиной самоуправление могло бы устанавливать камеры на более опасных участках дороги. Также законопроектом рекомендуют направить деньги со штрафов в местный бюджет.

Местным самуоуправлениям планируется дать больше прав и при обеспечении общего общественного порядка. Сейчас у чиновников охраны правопорядка недостаточно прав, часто приходится привлекать полицию. В закон внесут отдельные требования к желающему стать чиновником охраны правопорядка лицу, они должны соответствовать предъявляемым к помощникам полицейских требованиям.

Намерение разработки законопроекта отправлено министерствам и причастным к делу для согласования и выражения мнения. Изменения должны начать действовать во второй половине 2020 года.