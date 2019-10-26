Новый закон: самоуправления вскоре смогут устанавливать камеры замера скорости

Министерство внутренних дел составляет законопроект, который даст местным самоуправлениям право и средства начать использовать камеры замера скорости. Помимо этого собираются расширить сферу деятельности чиновников охраны правопорядка в самоуправлениях, пишет Maaleht.
Сейчас камеры замера скорости установлены преимущественно у государственных шоссе. В сотрудничестве с местной общиной самоуправление могло бы устанавливать камеры на более опасных участках дороги. Также законопроектом рекомендуют направить деньги со штрафов в местный бюджет.
Местным самуоуправлениям планируется дать больше прав и при обеспечении общего общественного порядка. Сейчас у чиновников охраны правопорядка недостаточно прав, часто приходится привлекать полицию. В закон внесут отдельные требования к желающему стать чиновником охраны правопорядка лицу, они должны соответствовать предъявляемым к помощникам полицейских требованиям.
Намерение разработки законопроекта отправлено министерствам и причастным к делу для согласования и выражения мнения. Изменения должны начать действовать во второй половине 2020 года.
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