26.10.2019, 20:47

Новый закон: самоуправления вскоре смогут устанавливать камеры замера скорости

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rus.delfi.ee
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Новый закон: самоуправления вскоре смогут устанавливать камеры замера скорости
Andres Putting

Министерство внутренних дел составляет законопроект, который даст местным самоуправлениям право и средства начать использовать камеры замера скорости. Помимо этого собираются расширить сферу деятельности чиновников охраны правопорядка в самоуправлениях, пишет Maaleht.

Сейчас камеры замера скорости установлены преимущественно у государственных шоссе. В сотрудничестве с местной общиной самоуправление могло бы устанавливать камеры на более опасных участках дороги. Также законопроектом рекомендуют направить деньги со штрафов в местный бюджет.

Местным самуоуправлениям планируется дать больше прав и при обеспечении общего общественного порядка. Сейчас у чиновников охраны правопорядка недостаточно прав, часто приходится привлекать полицию. В закон внесут отдельные требования к желающему стать чиновником охраны правопорядка лицу, они должны соответствовать предъявляемым к помощникам полицейских требованиям.

Намерение разработки законопроекта отправлено министерствам и причастным к делу для согласования и выражения мнения. Изменения должны начать действовать во второй половине 2020 года.

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