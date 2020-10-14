Новый закон не позволит убийцам, насильникам и педофилам менять имена

Действовавший 15 лет Закон об именах пройдет курс обновления и в дальнейшем исключит изменение своего имени и взятие себе имени другого живущего лица лицами с действующим наказанием. Среди прочих больше не могли бы менять свое имя преступники с действующим наказанием, в том числе убийцы, насильники и педофилы.
Министр народонаселения Рийна Солман представила проект нового закона об именах. Законопроект упорядочивает связанное с именами законодательство, правила становятся более чёткими, и устраняются выявленные в период действия предыдущей версии закона недостатки. Вдобавок законопроект исключает смену имени лицами, имеющими действующее наказание, и запрещает присваивать имя другого живущего в Эстонии лица.
Цель нового закона об именах — с учётом сегодняшних реалий ясно и понятно упорядочить и отрегулировать всё, что касается имён жителей Эстонии. Законопроект расширяет круг лиц, имеющих право сменить имя, и устанавливает чёткие ограничения, определяя случаи, в которых этого делать нельзя.
”Новый закон об именах будет очень практичным, так как он касается каждого живущего в Эстонии человека. Поэтому мы решили разработать закон, устанавливающий простые и понятные правила, удобный и нужный людям, в то же время исключающий целый ряд проблем, которых не удавалось избежать в рамках ныне действующей версии”, — пояснила министр народонаселения Рийна Солман.
По её словам, новый закон, например, позволяет родителям до того, как они назовут ребёнка понравившимся им именем, узнать — а сколько людей с таким именем живёт сейчас в Эстонии. ”Такая возможность поможет родителям при поиске имени для своего малыша принять самое правильное осознанное решение и при желании изменить свой выбор”, — добавила министр народонаселения.
Сейчас проблемой является то, что некоторые преступники с целью скрыть своё прошлое хотят по отбытии наказания взять себе другое имя. ”Новый закон выделяет некоторые виды преступлений, в случае которых в интересах общества запрещается менять имя. Согласно проекту нового закона, преступник с действующим наказанием не имеет права брать себе другое имя”, — сказала Солман.
Ещё одна существенная поправка к закону об именах запрещает брать себе имя другого живущего в Эстонии человека. ”Вызванные тёзками проблемы могут причинить много хлопот и неприятностей невинным людям с такими же именами. К сожалению, таких примеров много”, — добавила министр народонаселения.
Проект закона об именах был введён в правительственную инфосистему законопроектов EIS, откуда он будет вынесен на заседание правительства. Законопроект был предварительно согласован с министерствами и группами людей, чьи интересы он затрагивает.
”Работа над законопроектом была долгой и тщательной, как и процедура согласования, так как мы хотели обсудить разногласия с самыми различными группами, представляющими интересы населения. Не со всеми и не по всем пунктам мы сошлись во мнениях, но я верю, что все стороны получили достаточно веские обоснования в случаях, когда оказывалось невозможно учесть чьё-то особое пожелание. Новый закон проясняет правовое поле и решает многие практические и жизненно важные проблемы. Специалисты давно ждали этой версии закона об именах. Я рада, что мы выводим касающееся имён законодательство на новый уровень”, — сказала министр народонаселения Рийна Солман.
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