17.07.2019, 18:04

Новый учебный год в Эстонии начнут три новые школы. Одна — с русским языком обучения


rus.delfi.ee
EST
Õpilane tahvli ees
KoolitundFoto: Vallo Kruuser

В новом учебном году в Эстонии начнут действовать три новые школы, в том числе частная школа в Таллинне для детей с особыми потребностями с русским языком обучения, передает rus.err.ee.

Одна из открываемых школ - государственная гимназия в Кохтла-Ярве.

Кроме того, в Копли начнет свою работу одна новая частная школа в Таллинне - Vivere erakool для детей с особыми потребностями, где обучение будет вестись на русском языке с первого по шестой класс.

"В следующем году мы хотим обучать еще и детей с ограниченными умственными способностями, также до шестого класса", - сообщила директор школы Юлия Столберова.

Также была реорганизована деятельность частной школы Audentes, в результате чего была основана международная школа Audentes, которая теперь юридически является новой школой.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: