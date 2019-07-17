Новый учебный год в Эстонии начнут три новые школы. Одна — с русским языком обучения

Одна из открываемых школ - государственная гимназия в Кохтла-Ярве.
Кроме того, в Копли начнет свою работу одна новая частная школа в Таллинне - Vivere erakool для детей с особыми потребностями, где обучение будет вестись на русском языке с первого по шестой класс.
"В следующем году мы хотим обучать еще и детей с ограниченными умственными способностями, также до шестого класса", - сообщила директор школы Юлия Столберова.
Также была реорганизована деятельность частной школы Audentes, в результате чего была основана международная школа Audentes, которая теперь юридически является новой школой.
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