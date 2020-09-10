Новый учебный год университета для старшего поколения в Кесклинне начался иначе

”Поскольку пожилые люди, и не только из нашего района, всегда проявляли большой интерес к бесплатным лекциям, то зал Дома Хопнера обычно был полон. В новом учебном году мы стали рассредоточивать людей и поэтому ввели ограничения. В лекциях смогут принять участие только люди в возрасте 60+. Необходима предварительна регистрация, так как в зал запустят не больше 70 человек”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

По сравнению с прошлым годом произошло еще одно изменение — теперь лекции проходят не каждую неделю, а через неделю по средам. Лекция на эстонском языке начинается в 12.00, на русском языке — в 14.00.

По случаю начала нового учебного года студентов поприветствовала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус, которая представила утвержденную сегодня горуправой старейшину района Кесклинн Монику Хауканымм (на фото).

На сегодняшней эстонской лекции-открытии постановщик и театральный деятель Арне Микк рассказал о легендарном певце Георге Отсе. В русскоязычной группе состоялась лекция ”Приглашение на бал”, которую провела искусствовед Эвелина Ведом. Информацию о следующих лекциях можно найти на сайте Дома Хопнера hopnerimaja.eu.

Деятельность Университета для старшего поколения проходит в форме лекций, бесед и экскурсий. Тематика лекций включает в себя культуру, здоровье, психологию и историю Таллинна. Организаторы также взвешивают возможность проведения виртуальных лекций.