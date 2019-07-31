Новый тренд: это было не семейное насилие, а прелюдия перед сексом!

Его адвокат Эве Юндас на судебном заседании на прошлой неделе сказала, что травмы возникли в ходе прелюдии перед сексом.

Ekspress писал о процессе осужденного в июне в Харьюском уездном суде в порядке согласительного производства 26-летнего Вольмара Кубьяса, где суд решил, что мужчина во время секса по неосторожности задушил свою девушку, 28-летнюю Мари-Анну.

Кубьяс получил за преступление три года тюремного заключения, из них восемь месяцев реального заключения и остальное условно.