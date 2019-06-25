Новый старейшина Ласнамяэ не поддерживает идею запуска трамвайной линии на Лаагна теэ

"Эта идея не является целесообразной, поскольку на Лаагна теэ функционирует автобусное сообщение, а у многих сейчас есть машины, которых при планировании канала не было", — передает слова Вяэна rus.err.ee.

Идея скоростного трамвая в Ласнамяэ рассматривается еще с 1974 года. Сделанный в 2011 году анализ показал, что первые трамваи могли бы выйти на маршрут в 2017 году.

В том же 2011-м занимавший тогда пост вице-мэра Таллинна Таави Аас обещал от имени таллиннской горуправы, что трамвай в Ласнамяэ будет проведен к 2017 году, однако весной 2017-го он заявил, что не видит смысла в этой трамвайной линии. Против ее строительства высказывалась и занимавшая в то время пост старейшины Ласнамяэ Мария Юферева.